Колишній президент України Петро Порошенко програв справу за позовом до чинного голови держави Володимира Зеленського. Про це мовиться у постанові Великої палати Верховного Суду від 19 жовтня 2023 року. Вона є остаточною та не підлягає оскарженню.

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Що відомо про цю судову справу

У 2021 році Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив, що Петро Порошенко ймовірно мав зв'язки з кумом Владіміра Путіна Віктором Медведчуком, якого потім після повномасштабного вторгнення Росії звинуватили у державній зраді, затримали при спробі втекти та зрештою обміняли на азовців.

Ми просто розуміємо, як це відбувалось. Що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом. Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилось,

– казав два роки тому чинний український лідер.

Колишній президент України вважав, що Зеленський ухилявся оприлюднити в повному обсязі наявну у нього публічну інформацію, яку він отримав від СБУ, розвідувальних органів та інших осіб щодо Порошенка. Тому він подав позов до чинного голови держави, але програв у Верховному Суді. Після цього Порошенко не погодився з цим рішенням та подав апеляцію. Однак експрезидент в результаті програв остаточно цю справу, бо Велика палата Верховного Суду лише змінила рішення суду першої інстанції у мотивувальній частині та залишила без змін рішення в іншій частині.

До слова, журналісти Bihus.Info раніше виклали всі наявні у них "плівки Медведчука" у відкритий доступ. Усього було опубліковано 36 годин телефонних розмов.

Що сталося з пов'язаними з Медведчуком людьми