Порошенко сейчас значительно хуже, чем Януковичу, – политтехнолог
Источник:24 канал
Состояние политических дел Петра Порошенко резко ухудшилось после подозрения в госизмене. Пятый президент может закончить свою политкарьеру даже более драматично, чем беглый президент.
Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, подобные тезисы звучали в его интервью еще за 2015 год, а сейчас же этот прогноз почти происходит.
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Гайдай: Образ главного патриота ему не подойдет
По мнению Гайдая, Порошенко будет значительно сложнее, потому что он не может бежать в Россию. Весь остальной мир же будет "выдавать" его, если докажут преступления. Пятому президенту не так комфортно, как Виктору Януковичу.
Ему (Порошенко – 24 канал) сейчас значительно хуже, чем Януковичу, потому что тот бежал на территорию, где ему сейчас комфортно. Он вывез достаточное количество денег, капиталов и прочего,
– пояснил политтехнолог.
Он считает, что Янукович всегда говорил пророссийские тезисы и имел уголовное прошлое. У Порошенко же совсем другой имидж.
Образ главного патриота не подходит, когда он будет в изгнании. Когда надо ехать куда-то, то он кричит на своего водителя матом, что убегаем. Это совсем как-то не "по-гетмански".
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Подозрение в госизмене Порошенко: коротко
- Пятому президенту объявили подозрение в государственной измене 20 декабря. Основанием для этого стали доказательства в торговле с пророссийскими боевиками на Донбассе. Речь идет о покупке угля.
- По версии следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками.
- Во время объявления подозрения политик находился в Варшаве, где записал видеообращение. Он сказал, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику".
- Адвокат пятого президента подтвердил, что Порошенко вернется в Украину, однако "не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР".
- Владимир Зеленский прокомментировал объявление подозрения. Президент отметил, что процесс никак не повлияет на внутреннюю политическую ситуацию в государстве.