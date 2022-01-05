Порошенко сейчас значительно хуже, чем Януковичу, – политтехнолог

Состояние политических дел Петра Порошенко резко ухудшилось после подозрения в госизмене. Пятый президент может закончить свою политкарьеру даже более драматично, чем беглый президент.

Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, подобные тезисы звучали в его интервью еще за 2015 год, а сейчас же этот прогноз почти происходит.

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Гайдай: Образ главного патриота ему не подойдет

По мнению Гайдая, Порошенко будет значительно сложнее, потому что он не может бежать в Россию. Весь остальной мир же будет "выдавать" его, если докажут преступления. Пятому президенту не так комфортно, как Виктору Януковичу.

Ему (Порошенко – 24 канал) сейчас значительно хуже, чем Януковичу, потому что тот бежал на территорию, где ему сейчас комфортно. Он вывез достаточное количество денег, капиталов и прочего,

– пояснил политтехнолог.

Он считает, что Янукович всегда говорил пророссийские тезисы и имел уголовное прошлое. У Порошенко же совсем другой имидж.

Образ главного патриота не подходит, когда он будет в изгнании. Когда надо ехать куда-то, то он кричит на своего водителя матом, что убегаем. Это совсем как-то не "по-гетмански". Сергей Гайдай Политтехнолог

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Подозрение в госизмене Порошенко: коротко