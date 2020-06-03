Государственное бюро расследований вызвало на допрос пятого украинского президента Петра Порошенко. Начать допрашивать действующего нардепа должны в 11:00 10 июня.

Подробнее об очередном допросе Порошенко в ГБР

Порошенко вызывают в качестве свидетеля. Ему необходимо явиться по адресу в Киеве: улица Симона Петлюры, 15 (кабинет № 508). Об этом ГБР сообщает в фейсбуке.

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Допрос касается уголовного производства, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров.

Участие в этих переговорах принимали как сам пятый президент, так и чиновники иностранных государств.

Также Бюро опубликовало повестку Порошенко.

Как на это отреагировали в Порошенко

Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил о незаконности вышеупомянутого вызова, передает Интерфакс-Украина.

Во-первых, я посмотрел на сайте ГБР сообщение о вызове на допрос, и вынужден повторить, что за "видосиками" мы появляться не будем. Это незаконно, и никто из граждан Украины не обязан это делать,

– отметил защитник Порошенко.

Также он подчеркнул, что под опубликованным так называемым порядком стоит подпись Александра Дощенко. А он, по словам Голованя, провел незаконный обыск со взломом национального музея. Поэтому должен был как минимум дать объяснение по этому поводу.

В то же время адвокат выразил убеждение, согласно которому очередной вызов на допрос подтверждает, что уголовное преследование Порошенко происходит "под покровительством на самом высоком уровне".

"Порошенко неоднократно заявлял, что не позволит втягивать Украину во внутриполитическую борьбу США. Уже очевидно для всех, что это инспирировано государством-агрессором, весь шум вокруг этой истории – в интересах государства-агрессора. Мы не позволим, чтобы эта ситуация развивалась", – подытожил он.

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Что этому предшествовало

Ранее Порошенко вызвали на допрос 26 мая, а затем состоялся повторный вызов на 29 число. Однако действующий нардеп от "Евросолидарности" так и не появился.

Эти допросы касались двух дел:

незаконного перемещения через границу 43 картин,

возможного незаконного прослушивания его разговоров с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Коротко о вышеупомянутых уголовных производствах

Относительно 43 картин:

26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.

Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников.

Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.

Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.

Впоследствии силовики штурмовали музей. Как это было – здесь.

О якобы записях разговора с Байденом

Записи якобы разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом ранее обнародовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнение генпрокурора Шокина.

В Порошенко записи назвали просто попыткой испортить отношения США и Украины и "спецоперацией пятой колонны Кремля".

В Байдена пленки назвали отредактированной "дыркой от бублика".

В Офисе генпрокурора против Порошенко начали производство о государственной измене.

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Какие дела в отношении Порошенко ГБР рассматривало ранее

Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив , что привело к российской агрессии против Украины; о введении военного положения в Украине для возможной узурпации власти.

, что привело к российской агрессии против Украины; о введении военного положения в Украине для возможной узурпации власти. Захват госвласти и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.

и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте. Предполагаемая потеря с ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации , содержащих гостайну.

с ситуативной комнаты Администрации Президента материальных , содержащих гостайну. Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы). Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.

и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины. Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.

через госграницу в Молдову. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности.

председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой". Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест". Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса. Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.

и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты. Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка". Возможная госизмена через минские соглашения. Порошенко якобы достигал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.



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