Державне бюро розслідувань викликало на допит п’ятого українського президента Петра Порошенка. Почати допитувати чинного нардепа мають об 11:00 10 червня.

Детальніше про черговий допит Порошенка до ДБР

Порошенка викликають як свідка. Йому необхідно з’явитися за адресою у Києві: вулиця Симона Петлюри, 15 (кабінет № 508). Про це ДБР повідомляє у фейсбуці.

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Допит стосується кримінального провадження, під час якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин.

Участь у цих перемовинах брали, як сам п’ятий президент, так і високопосадовці іноземних держав.

Також Бюро опублікувало повістку Порошенку.

Як на це відреагували в Порошенка

Адвокат п’ятого президента Ігор Головань заявив про незаконність вищезазначеного виклику, передає Інтерфакс -Україна.

По-перше, я подивився на сайті ДБР повідомлення про виклик на допит, і змушений повторити, що за "відосіками" ми з'являтися не будемо. Це незаконно, і ніхто з громадян України не є зобов'язаним це робити,

– наголосив захисник Порошенка.

Також він піжкреслив, що під опублікованим так званим порядком стоїть підпис Олександра Дощенка. А він, за словами Голованя, провів незаконний обшук зі зломом національного музею. Тому повинен був щонайменше дати пояснення щодо цього.

Водночас адвокат висловив переконання, за яким черговий виклик на допит підтверджує, що кримінальне переслідування Порошенка відбувається "під заступництвом на найвищому рівні".

"Порошенко неодноразово заявляв, що не дозволить втягувати Україну у внутрішньополітичну боротьбу США. Уже очевидно для всіх, що це інспіровано державою-агресором, весь шум навколо цієї історії – в інтересах держави-агресора. Ми не дозволимо, щоб ця ситуація розвивалася", – підсумував він.

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Що цьому передувало

Раніше Порошенка викликали на допит 26 травня, а потім відбувся повторний виклик на 29 число. Однак чинний нардеп від "Євросолідарності" так і не з’явився.

Ці допити стосувалися двох справ:

незаконного переміщення через кордон 43 картин,

можливого незаконного прослуховування його розмов із ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Коротко про вищезазначені кримінальні провадження

Щодо 43 картин:

26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.

Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників.

Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.

Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.

Згодом силовики штурмували приміщення музею. Як це було – тут.

Щодо нібито записів розмови з Байденом

Записи нібито розмови Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом раніше оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

Там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна.

В Порошенка записи назвавали просто спробою зіпсувати стосунки США та України та "спецоперацією п’ятої колони Кремля".

У Байдена плівки назвали відредагованою "діркою від бублика".

В Офісі генпрокурора проти Порошенка розпочали провадження про державну зраду.

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Які справи щодо Порошенка ДБР розглядало раніше

Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку , що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади. Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті. Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації , що містять держтаємницю.

з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних , що містять держтаємницю. Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви). Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

та подальше незаконне видворення його за межі України. Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

через держкордон до Молдови. Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.

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