Порошенко уже не миллиардер: Forbes подсчитал, сколько потеряли богатые украинцы за время войны

Состояние украинских богачей значительно сократилось с момента полномасштабного вторжения России. В частности, Порошенко и супруги Гереги потеряли статус миллиардеров. Колоссальные убытки и у Ахметова.

Сказалось война и на доходах самого богатого украинца Рината Ахметова. Сейчас его состояние оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Но половину этой суммы составляет 75-процентная доля в "Метинвесте", учитывающая накопленную прибыль за 2021 год.

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Но если сравнивать с февралем 2020-го, Ахметов понес колоссальные убытки. Так, с начала войны олигарх потерял 9,5 миллиарда долларов. При этом Ахметов уверял, что все контакты его бизнеса с Россией разорваны. По словам олигарха, в государстве-агрессоре у него нет никаких интересов и активов.

Занимающие вторую и третью позиции соучредители Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин в глобальном рейтинге Forbes указаны гражданами Канады. Поэтому оценку их состояния американское издание не изменило: по 4 миллиарда долларов у каждого.

На сколько обеднели самые богатые украинцы из-за войны / Инфографика Forbes

Несмотря на существенные потери, миллиардерами до сих пор остаются:

Виктор Пинчук – 1,9 миллиарда долларов;

1,9 миллиарда долларов; Константин Жеваго – 1,3 миллиарда долларов;

Вадим Новинский – 1,3 миллиарда долларов;

Влад Яценко – 1,1 миллиарда долларов;

Геннадий Боголюбов – 1,1 миллиарда долларов;

Игорь Коломойский – 1 миллиард долларов.

А вот экс-президент Петр Порошенко, а также бизнесмены Александр и Галина Гереги, которым, в частности, принадлежит сеть "Эпицентр", официально потеряли статус миллиардеров.

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