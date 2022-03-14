Позначилася війна і на доходах найбагатшого українця Ріната Ахметова. Зараз його статки оцінюють у 4,2 мільярда доларів. Але половину цієї суми становить 75-відсоткова частка у "Метінвесті", яка враховує накопичений прибуток за 2021 рік.

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Якщо ж порівнювати із лютим 2020-го, Ахметов зазнав колосальних збитків. Так, із початку війни олігарх втратив 9,5 мільярдів доларів. При цьому Ахметов запевнив, що всі контакти його бізнесу з Росією розірвано. За словами олігарха, у державі-агресорці він не має жодних інтересів та активів.

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, які посідають другу і третю позиції, у глобальному рейтингу Forbes вказані громадянами Канади. Тож оцінку їхніх статків американське видання не змінило: по 4 мільярди доларів у кожного.

На скільки збідніли найбагатші українці через війну / Інфографіка Forbes

Попри суттєві втрати, мільярдерами досі залишаються:

Віктор Пінчук – 1,9 мільярда доларів;

1,9 мільярда доларів; Костянтин Жеваго – 1,3 мільярда доларів;

Вадим Новинський – 1,3 мільярда доларів;

Влад Яценко – 1,1 мільярда доларів;

Геннадій Боголюбов – 1,1 мільярда доларів;

Ігор Коломойський – 1 мільярд доларів.

А от експрезидент Петро Порошенко, а також бізнесмени Олександр і Галина Гереги, яким зокрема належить мережа "Епіцентр", офіційно втратили статус мільярдерів.

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