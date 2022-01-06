Порошенко назвал дату, когда вернется в Украину и заявил, что пойдет к Венедиктовой

Петр Порошенко планирует вернуться в Украину. Произойдет это, как и обещал пятый президент, уже 17 января. На родине он должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Также, как сообщил Петр Порошенко, он намерен появиться в суде.

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Свое возвращение в Украину нардеп объяснил так:

Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии.

Тем временем с 10 по 15 января он будет работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии.

"Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, много сделать для активизации западной поддержки нашего государства. Работать с европейскими и американскими партнерами", – заявил Порошенко.

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20 декабря пятому президенту объявили подозрение в государственной измене. Основанием для этого стали доказательства в торговле с пророссийскими боевиками на Донбассе. Речь идет о покупке угля.

По версии следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками.

Во время объявления подозрения политик находился в Варшаве. В своем видеообращении он сказал, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику".

Адвокат пятого президента подтвердил, что Порошенко вернется в Украину, однако "не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР".



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Текст публикации Пера Порошенко:

Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, много сделать для активизации западной поддержки нашего государства. Работать с европейскими и американскими партнерами.

Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующую неделю — с 10 по 15 января буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране.

17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Уверен, украинцы дадут достойный ответ на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность.