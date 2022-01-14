Порошенко выбрал собственное эго, а не репутацию страны, – Офис Президента

У Владимира Зеленского высказались о деле против его предшественника. В ОП убеждены, что Петр Порошенко "избрал тактику скандальной и разрушительной пиарной защиты".

Там утверждают, что политик выбрал формулу "так не доставайся же ты никому". Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента.

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У Зеленского говорят об опасных заявлениях Порошенко

Подоляк подчеркнул, что Порошенко делает все больше репутационно опасных для нашего государства заявлений во время интервью иностранным СМИ. По его мнению, все это происходит, учитывая, что политик осознает – у него нет существенного политического будущего в Украине.

Его совсем не интересуют тот ущерб, который он причиняет репутации страны и польза, которую он приносит иностранной пропаганде,

– отметил советник Ермака.

Он отметил, что каждое демократическое государство имеет только две институциональные основы для признания любого человека виновным или невиновным в уголовном порядке. Речь идет о действующем законодательстве и цивилизованном судебном процессе.

"Персональный статус бывшего президента, возможность мобилизовать для своей поддержки собственные телеканалы или дорогих лоббистов, использование своих партийцев как живого щита – не эти основы", – добавил Подоляк.

Подоляк возмутился действиями пятого президента

У Зеленского возмутились "демонстративным личным побегом Порошенко за границу от законных процессуальных действий" . Там подчеркнули, что если бы у нардепа осталось хоть немного уважения к украинскому обществу, то он бы так не сделал.

. Там подчеркнули, что если бы у нардепа осталось хоть немного уважения к украинскому обществу, то он бы так не сделал. Более того, Подоляк говорил и о "привлечении отдельных европейских политиков как не вполне информированных общественных защитников". Все это он назвал "репутационно проблемными для государства форматами".

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