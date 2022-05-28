Порошенко заметили на границе в Раве-Русской: что говорят в Госпогранслужбе и партии

Петр Порошенко вечером 27 мая был замечен на пункте пропуска в Раве-Русской во Львовской области. Нардеп планировал уехать за границу.

О том, что лидер "Европейской Солидарности" находится на пункте пропуска во Львовской области, сообщили СМИ, а телеграм-каналы опубликовали соответствующие фото. На снимках видно, как нардеп общается с пограничниками.

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24 канал пытался выяснить ситуацию в официальных источниках. Спикер службы Андрей Демченко в комментарии 24 канала заявил, что информация о пересечении границы третьими лицами – конфиденциальная и ее не сообщают.

Наша редакция также пыталась связаться с городским советом Равы-Русской, однако на звонки никто не ответил.

Порошенко не выпустили в командировку, – "ЕС"

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что лидер партии собирался на ежегодное заседание Парламентской ассамблеи НАТО, поскольку является членом украинской делегации. У Порошенко якобы было официальное распоряжение о командировках, которое подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Однако за границу политика не пропустили.



Порошенко был замечен на границе



Нардеп прибыл на пункт пропуска в Равы-Русской

Накануне нардеп побывал во Львовской области

Днем 27 мая нардеп на своей странице в фейсбуке написал, что приехал во Львов. Он также сказал, что собирается на ассамблею НАТО.

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Медведчук дал показания против Порошенко

26 мая задержанный пророссийский нардеп Виктор Медведчук дал показания по "угольному делу". В них политик рассказал о причастности Порошенко к закупке угля на оккупированных территориях. На видео, обнародованном Службой безопасности Украины, кум Владимира Путина говорит, что к незаконному сотрудничеству с боевиками была причастна вся верхушка государственного аппарата, в том числе и Порошенко.

Более того, Медведчук рассказал, что тогдашний президент Порошенко обращался к нему с просьбой навести контакт с руководством России. Это делали для того, чтобы вывести из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым транспортировали дизель.

По словам Медведчука, труба стала фактической собственностью Порошенко. Он якобы оказывал давление на все украинские инстанции, чтобы те одобрили соответствующее решение.

Отметим, что адвокат лидера "ЕС" Игорь Коловань опроверг обвинения пророссийского нардепа. Он заявил, что слова Медведчука не имеют ничего общего с правдой.

Кратко об угольном деле

21 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, находясь на посту президента Украины, политик закупал уголь на временно оккупированных территориях, чем финансировал боевиков.

19 января 2022 года суд избрал лидеру "ЕС" меру пресечения – личное обязательство. Поэтому политик должен был не покидать территорию Киевской области и по требованию следователя являться в суд.

Другим фигурантом этого дела является Медведчук. Ему подозрение объявили ранее – в октябре 2021 года.

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