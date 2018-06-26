Порошенко дал зеленый свет Антикоррупционному суду в Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сообщает его пресс-служба.
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Как написал Порошенко на своей странице в Facebook, закон был подписан во время торжеств по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
"Уверен в том, что сегодня эта наша встреча должна запомниться. Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать Закон о запуске Антикоррупционного суда", – отметил гарант.
Вместе с тем политик напомнил, что за этот закон Верховная Рада проголосовала в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом.
"Закон состоит всего лишь из двух статей. Статья 1. Создать Высший антикоррупционный суд. Статья 2. Место нахождения, территориальная юрисдикция и статус определяются Законом "О Высшем антикоррупционном суде", – добавил украинский лидер.
К слову, Закон о создании Высшего Антикоррупционного суда является техническим. Документ состоит из двух статей, которые позволяют на практике создать Антикоррупционный суд в городе Киеве. Также этим законом дается поручение Кабинету министров Украины и другим органам власти обеспечить создание Антикоррупционного суда и его функционирование.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.
9 июня глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. А 19 июня Порошенко внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
21 июня Верховная Рада со второй попытки проголосовала за основу и в целом за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде.