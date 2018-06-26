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Порошенко дав зелене світло Антикорупційному суду в Україні

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Порошенко підписав закон про створення Антикорупційного суду
Порошенко підписав закон про створення Антикорупційного суду / Соцмережі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє його прес-служба.

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Як написав сам Порошенко на своїй сторінці у Facebook, закон було підписано під час урочистостей з нагоди випуску магістрів Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Впевнений у тому, що сьогодні ця наша зустріч має запам’ятатись. Я прийняв рішення, що сьогодні саме тут ми маємо підписати Закон про запуск антикорупційного суду", – зауважив гарант.

Водночас політик нагадав, що за цей закон Верховна Рада проголосувала у надзвичайно короткі терміни в першому читані та в цілому.

"Закон складається лише з двох статей. Стаття 1. Утворити Вищий антикорупційний суд. Стаття 2. Місце знаходження, територіальна юрисдикція та статус визначаються Законом "Про Вищий антикорупційний суд", – додав український лідер.

До слова, Закон про створення Вищого Антикорупційного суду є технічним. Документ складається з двох статей, які дозволяють на практиці створити Антикорупційний суд у місті Києві. Також цим законом дається доручення Кабінету міністрів України та іншим органам влади забезпечити створення Антикорупційного суду та його функціонування.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. А 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Петро Порошенко Президент України Законопроект Законодавство
Джерело: 24 канал
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