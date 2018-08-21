Порошенко на встрече с Трампом говорил об освобождении Сенцова, – посол

Президент Украины Петр Порошенко 12 июля в Брюсселе на встрече с президентом США Дональдом Трампом поднимал вопрос освобождения незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова.

Об этом на пресс-конференции рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает УНИАН.

Чалый отметил, что на сегодня в ситуации с Сенцовим, который голодает с 14 мая, – "критический момент".

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Поддержка есть, и Соединенные Штаты постоянно ее осуществляют. Я могу вам приоткрыть немножко завесу дипломатической кухни. Президент Украины прямо ставил этот вопрос в Брюсселе президенту Соединенных Штатов,

– сказал посол.

"Президент Украины Петр Порошенко прямо ставил этот вопрос в разговоре с руководителем внешней политики Государственного департамента США Майк Помпео. Позиция США очень четкая", – добавил Чалый.

К слову, секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что Олега Сенцова начнут принудительно кормить в случае, если отказ от еды будет угрожать жизни политзаключенного.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.