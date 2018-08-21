Порошенко на зустрічі з Трампом говорив про звільнення Сенцова, – посол
Президент України Петро Порошенко 12 липня у Брюсселі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом піднімав питання звільнення незаконно засудженого в Росії режисера Олега Сенцова.
Про це на прес-конференції розповів посол України в США Валерій Чалий, повідомляє УНІАН.
Чалий зазначив, що на сьогодні в ситуації із Сенцовим, який голодує з 14 травня, – "критичний момент".
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Підтримка є, і Сполучені Штати постійно її здійснюють. Я можу вам привідкрити трішки завісу дипломатичної кухні. Президент України прямо ставив це питання у Брюсселі президенту Сполучених Штатів,
– сказав посол.
"Президент України Петро Порошенко прямо ставив це питання у розмові з керівником зовнішньої політики США Державного департаменту Майком Помпео. Позиція США дуже чітка", – додав Чалий.
До слова, секретар громадської наглядової комісії Москви Іван Мельников заявив, що Олега Сенцова почнуть примусово годувати у разі, якщо відмова від їжі загрожуватиме життю політв’язня.
За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.
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