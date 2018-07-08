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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко назвал страну, которая поможет Украине побороть агрессию Кремля

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 канал

Только прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет лучшим мощным ответом агрессивной политике Кремля, который ведет войну против всей Европы, чтобы навязать свой "русский мир".

Такое заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по чествованию памяти украинцев – жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которые состоялись на Волыни, передает его пресс-служба.

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"Сейчас, в начале XXI века, Украина вынуждена вновь отстаивать свою независимость, свой суверенитет, свою территориальную целостность, по-простому говоря свою землю. Каждый клочок украинской земли мы должны защитить и вернуть под украинский флаг, под украинский суверенитет",  – подчеркнул политик.

По его словам, Россия ведет против Украины и не только против Украины, но и против Польши, против всей Европы, против всего мира войну для того, чтобы навязать свой "русский мир".

"Сегодня, поняв, что прямое наступление не эффективно, другими методами войны является манипулирование вопросами общего прошлого, чтобы, в частности, вбить клин между польским и украинским народами", – отметил украинский президент.

В то же время он акцентировал, что только прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет лучшим мощным ответом агрессивной политике Кремля.

Как утверждает Порошенко, украинский-польский диалог на тему мучительных страниц прошлого, в условиях длительной российской агрессии, должен быть максимально взвешенным, а решения должны быть заранее и хорошо продуманными.

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"Прощая и прося прощения, почитая жертв трагедий и славя совместных героев, осуждая преступления и не допуская повторения причин, их породивших – Украина и Польша должны должны создавать будущее новой Европы. Вместе. Когда вместе Польша и Украина – вместе с нами 28 стран-членов Европейского Союза, вместе с нами вся Европа и весь мир ", – констатировал украинский лидер.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Президент Украины Новости Польши Новости России Украина – Россия Европа
Источник: 24 канал
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