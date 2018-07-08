01:33
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Порошенко назвав країну, яка допоможе Україні побороти агресію Кремля

315
Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 канал

Лише міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою потужною відповіддю агресивній політиці Кремля, який веде війну проти всієї Європи, щоб нав’язати свій "русский мир".

Таку заяву зробив Президент України Петро Порошенко під час заходів щодо вшанування пам'яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років, які відбулися на Волині, передає його прес-служба.

Читайте також: Порошенко розраховує на перегляд "антибандерівських законів" у Польщі

"Нині, на початку XXI сторіччя, Україна є вимушеною знову відстоювати свою незалежність, свій суверенітет, свою територіальну цілісність, по-простому кажучи свою землю. Кожен клаптик української землі ми маємо захистити та повернути під український прапор, під український суверенітет", – підкреслив політик.

За його словами, Росія веде проти України та не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи, проти усього світу війну для того, щоб нав’язати свій "русский мир".

"Сьогодні, зрозумівши, що прямий наступ є не ефективний, іншими методами війни є маніпулювання питаннями спільного минулого, аби, зокрема вбити клин між польським та українським народами", – зауважив український президент.

Водночас він зауважив, що лише міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою потужною відповіддю агресивній політиці Кремля.

Як переконує Порошенко, українсько-польський діалог на тему болісних сторінок минулого, в умовах тривалої російської агресії, повинен бути максимально виваженим, а рішення мають бути заздалегідь та добре продуманими.

Читайте також: Експерти пояснили, чому російським полкам присвоюють назви українських міст

"Прощаючи та просячи пробачення, вшановуючи жертв трагедій і славлячи спільних героїв, засуджуючи злочини та не допускаючи повторення причин, що їх породили – Україна та Польща мають творити майбутнє нової Європи. Разом. Коли разом Польща та Україна – разом з нами 28 країн-членів Європейського Союзу, разом з нами вся Європа та весь світ", – констатував український лідер.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Новини Польщі Новини Росії Україна – Росія Європа
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
8 липня, 22:16 Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
3504
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 липня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 751
Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
8 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
829
Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
8 липня, 19:30 Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
604
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
8 липня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 2143
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук