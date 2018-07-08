Порошенко назвав країну, яка допоможе Україні побороти агресію Кремля

Лише міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою потужною відповіддю агресивній політиці Кремля, який веде війну проти всієї Європи, щоб нав’язати свій "русский мир".

Таку заяву зробив Президент України Петро Порошенко під час заходів щодо вшанування пам'яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років, які відбулися на Волині, передає його прес-служба.

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"Нині, на початку XXI сторіччя, Україна є вимушеною знову відстоювати свою незалежність, свій суверенітет, свою територіальну цілісність, по-простому кажучи свою землю. Кожен клаптик української землі ми маємо захистити та повернути під український прапор, під український суверенітет", – підкреслив політик.

За його словами, Росія веде проти України та не тільки проти України, а й проти Польщі, проти усієї Європи, проти усього світу війну для того, щоб нав’язати свій "русский мир".

"Сьогодні, зрозумівши, що прямий наступ є не ефективний, іншими методами війни є маніпулювання питаннями спільного минулого, аби, зокрема вбити клин між польським та українським народами", – зауважив український президент.

Водночас він зауважив, що лише міцне стратегічне партнерство між Україною та Польщею стане найкращою потужною відповіддю агресивній політиці Кремля.

Як переконує Порошенко, українсько-польський діалог на тему болісних сторінок минулого, в умовах тривалої російської агресії, повинен бути максимально виваженим, а рішення мають бути заздалегідь та добре продуманими.

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"Прощаючи та просячи пробачення, вшановуючи жертв трагедій і славлячи спільних героїв, засуджуючи злочини та не допускаючи повторення причин, що їх породили – Україна та Польща мають творити майбутнє нової Європи. Разом. Коли разом Польща та Україна – разом з нами 28 країн-членів Європейського Союзу, разом з нами вся Європа та весь світ", – констатував український лідер.