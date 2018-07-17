Порошенко озвучил план возвращения оккупированного Донбасса

После того, как российские оккупационные войска будут выведены с Востока Украины, там начнется процесс подготовки к местным выборам.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, передает "РБК-Украина".

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Сразу же после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, как она заберет артиллерию, заберет танки, системы залпового огня, как миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования – мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов,

– отметил глава государства.

По словам Президента, власть будет вести диалог с теми людьми, которые на выборах будут признаны и избраны во время свободного волеизъявления граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы будем вести диалог по реализации прав местного самоуправления на освобожденных территориях. Это Минск (минские договоренности, – "24"). Там написано и мы готовы выполнять договоренности", – отметил Порошенко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что деоккупация оккупированных районов Донбасса должна быть полицейской операцией и предусматривать несколько этапов, в частности, присутствие миротворцев.