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Порошенко озвучив план повернення окупованого Донбасу

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Порошенко розповів про деокупацію Донбасу
Порошенко розповів про деокупацію Донбасу / Фото з відкритих джерел

Після того, як російські окупаційні війська будуть виведені зі Сходу України, там розпочнеться процес підготовки до місцевих виборів.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV, передає "РБК-Україна".

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Одразу ж після того, як будуть виведені російські війська з нашої території, як вона забере артилерію, забере танки, системи залпового вогню, як миротворча місія роззброїть незаконні збройні формування – ми одразу ж готові розпочати політичний процес по підготовці місцевих виборів,
– наголосив глава держави.

За словами Президента, влада буде вести діалог з тими людьми, яких на виборах буде визнано і обрано під час вільного волевиявлення громадян, які проживають на території Донецької та Луганської областей.

"Ми будемо вести діалог щодо реалізації прав місцевого самоврядування на звільнених територіях. Це є Мінськ (мінські домовленості, – "24"). Там так написано і ми готові виконувати домовленості", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що деокупація окупованих районів Донбасу повинна бути поліцейською операцією і передбачати кілька етапів, зокрема, присутність миротворців.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Мінські домовленості Петро Порошенко Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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