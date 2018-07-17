Порошенко озвучив план повернення окупованого Донбасу

Після того, як російські окупаційні війська будуть виведені зі Сходу України, там розпочнеться процес підготовки до місцевих виборів.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV, передає "РБК-Україна".

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Одразу ж після того, як будуть виведені російські війська з нашої території, як вона забере артилерію, забере танки, системи залпового вогню, як миротворча місія роззброїть незаконні збройні формування – ми одразу ж готові розпочати політичний процес по підготовці місцевих виборів,

– наголосив глава держави.

За словами Президента, влада буде вести діалог з тими людьми, яких на виборах буде визнано і обрано під час вільного волевиявлення громадян, які проживають на території Донецької та Луганської областей.

"Ми будемо вести діалог щодо реалізації прав місцевого самоврядування на звільнених територіях. Це є Мінськ (мінські домовленості, – "24"). Там так написано і ми готові виконувати домовленості", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що деокупація окупованих районів Донбасу повинна бути поліцейською операцією і передбачати кілька етапів, зокрема, присутність миротворців.