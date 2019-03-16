Порошенко поблагодарили за бедность на Закарпатье

На Красном поле вблизи города Хуст на Закарпатье, во время визита президента Петра Порошенко произошел неприятный для него эпизод.

В частности, во время митинга один из его участников несколько раз выкрикнул "Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!"

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Порошенко сначала не отвечал, но потом решил не игнорировать мужчину и с ноткой злости в голосе сказал ему, что "не за бедность, а за борьбу с бедностью".

"Вы нас довели до этой бедности", – ответил на это митингующий.

Гарант, со своей стороны, подчеркнул, если он является пенсионером, то должен иметь совесть.

Заметим, что это уже не первый случай на встречах с президентом, когда люди выражают ему недовольство. К примеру, 14 марта в Чернигове местный журналист Евгений Куксин поднял плакат с надписью "А что там Свинарчук?". Правда, это не понравилось охранникам украинского лидера, поэтому они вырвали из его рук "неугодное". А объяснили свой шаг тем, что человек якобы плохо себя вел.