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      Порошенко поблагодарили за бедность на Закарпатье

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      На Красном поле вблизи города Хуст на Закарпатье, во время визита президента Петра Порошенко произошел неприятный для него эпизод.

      В частности, во время митинга один из его участников несколько раз выкрикнул "Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!"

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      Порошенко сначала не отвечал, но потом решил не игнорировать мужчину и с ноткой злости в голосе сказал ему, что "не за бедность, а за борьбу с бедностью".

      "Вы нас довели до этой бедности", – ответил на это митингующий.

      Гарант, со своей стороны, подчеркнул, если он является пенсионером, то должен иметь совесть.

      Заметим, что это уже не первый случай на встречах с президентом, когда люди выражают ему недовольство. К примеру, 14 марта в Чернигове местный журналист Евгений Куксин поднял плакат с надписью "А что там Свинарчук?". Правда, это не понравилось охранникам украинского лидера, поэтому они вырвали из его рук "неугодное". А объяснили свой шаг тем, что человек якобы плохо себя вел.

      blog_ava
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      15 марта
      1406
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Президент Украины Новости Закарпатья Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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