Порошенку подякували за бідність на Закарпатті

На Красному полі, що поблизу міста Хуст на Закарпатті, під час візиту президента Петра Порошенка стався неприємний для нього епізод.

Зокрема, під час мітингу один із його учасників кілька разів викрикнув "Спасибі за бідність, Петро Олексійовичу!"

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Порошенку спочатку не відповідав, але потім вирішив не ігнорувати чоловіка та з ноткою злості у голосі сказав тому, що "не за бідність, а за боротьбу з бідністю".

"Ви нас довели до цієї бідності", – відповів на це мітингувальник.

Гарант, зі свого боку, підкреслив, якщо він є пенсіонером, то має мати совість.

Зауважимо, що це вже не перший випадок на зустрічах з президентом, коли люди висловлюють йому невдоволення. До прикладу, 14 березня у Чернігові місцевий журналіст Євген Куксін підійняв плакат з написом "А що там Свинарчук?". Щоправда, це не сподобалося охоронцям українського лідера, відтак вони вирвали з його рук "неугодне". А пояснили свій крок тим, що чоловік нібито погано поводився.