Ви погано поводитесь, – охоронець Порошенка вирвав плакат з рук журналіста у Чернігові, є відео
Журналіст Євген Куксін на мітингу Петра Порошенка у Чернігові підійняв плакат з написом "А що там Свинарчук?". Однак такий напис охоронцям Порошенка, очевидно, не сподобався.
Тому один із них підійшов та вирвав плакат з рук, написав Куксін на своїй сторінці у Facebook.
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Активісти "Національного корпусу" зустріли Президента України Петра Порошенка 13 березня у Чернігові. Вони влаштували акцію із вимогою покарати учасників корупційних оборудок в "Укроборонпромі" та звітувати про перебіг розслідування кримінальних справ.
Охоронець Порошенка вирвав плакат із рук Куксіна і прокоментував це так: "Ви себе погано поводите".
Питання "А чи буде сидіти Свинарчук-Гладковський?", про рівень "нечуваної свободи слова" і так далі можна не піднімати. І так все зрозуміло,
– додав журналіст.
Учасники акції скандували "Свинарчуків за грати!", "Де відрубані руки?" та "Слава Україні!"
Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".
В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.