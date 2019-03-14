Журналіст Євген Куксін на мітингу Петра Порошенка у Чернігові підійняв плакат з написом "А що там Свинарчук?". Однак такий напис охоронцям Порошенка, очевидно, не сподобався.

Тому один із них підійшов та вирвав плакат з рук, написав Куксін на своїй сторінці у Facebook.

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Активісти "Національного корпусу" зустріли Президента України Петра Порошенка 13 березня у Чернігові. Вони влаштували акцію із вимогою покарати учасників корупційних оборудок в "Укроборонпромі" та звітувати про перебіг розслідування кримінальних справ.

Охоронець Порошенка вирвав плакат із рук Куксіна і прокоментував це так: "Ви себе погано поводите".

Питання "А чи буде сидіти Свинарчук-Гладковський?", про рівень "нечуваної свободи слова" і так далі можна не піднімати. І так все зрозуміло,

– додав журналіст.

Учасники акції скандували "Свинарчуків за грати!", "Де відрубані руки?" та "Слава Україні!"

– теж з нагоди візиту до міста Порошенка. Вимоги учасників акції були тими ж чесного розслідування справи про корупцію в "Укроборонпромі" та ув’язнення Олега Гладковського та його сина Ігоря. Під час акції між членами "Нацкорпусу" та поліцією спалахнули сутички, оскільки активісти намагались прорватись до сцени, де виступав Порошенко. Це вже не перша така акція. Схожу "Нацкорпус" провів 9 березня в Черкасах "Укроборонпромі"

Тоді внаслідок інциденту 2 справи та затримали низку активістів. члени організації, зі свого боку, заявляли про незаконні затримання побратимів та навіть викрадення з застосуванням сили , а також масові обшуки у їхніх помешканнях. постраждали 22 правоохоронців . Після правоохоронці відкрили

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.