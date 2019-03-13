Не засідання, а балаган: як силовики виправдовувалися перед нардепами через корупцію в оборонці

Депутати миттєво відреагували на четверту серію розслідування журналістів про крадіжки в армії та викликали "на килим" всіх очільників відомств, які за версією журналістів, закривали за хабарі справи про корупцію в оборонці.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Розширене засідання Тимчасової слідчої комісії ВР мало б розглядати і обговорювати ті факти, які були оприлюднені журналістами Bihus.Info про розкрадання оточенням Президента України в "Укроборонпромі". Натомість вони перетворили його на балаган.



Засідання Тимчасової слідчої комісії

Зокрема, голова ТСК Іван Вінник розпочав засідання з того, що розповідав про розкрадання в оборонці ще у 2006-2007 роках, натякавши при цьому на тодішнього очільника міністерства оборони Анатолія Гриценка. Також він намагався всіляко уникнути, аби згадували прізвище Гладковського-старшого.

Ми не бачимо такої ефективності розслідування по фактах розкрадання у 2006 році, коли були завдано збитків на понад 20 мільйонів доларів лише по одній оборудці. Вони є більшими, ніж сума доведених збитків по ситуації з "Оптимумспецдеталь",

– заявив Вінник.

Насправді ж, хоч депутати і покликали керівників майже всіх правоохоронних органів, але напали лише на Національне антикорупційне бюро. Так, керівник САП Назар Холодницький та генпрокурор Луценко накинулися на голову НАБУ Артема Ситника та закидали йому, що той гальмує всі справи, в яких фігурує фірма "Оптимумспецдеталь".

"Починаючи з вересня 2016 року, слідство у справі серйозно загальмувалося, детективи різко втратили інтерес до розслідування справи, мав навіть місце випадок, коли у жовтні 2016 року детективи не прийшли в суд підтримати власне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, і суд залишив його без задоволення", – прокоментував Холодницький.



Артем Ситник

Натомість Ситник відповів, що про те, що було в розслідуваннях журналістів, НАБУ дізналося із самих сюжетів. І додав, що можливо таки варто підняти це питання, а не кидати один одному: хто, кому та що направив.

А ще Ситника звинуватили в тому, що досі не покараний агент НАБУ Євген Шевченко, який фігурував у журналістському розслідуванні. Мовляв він, зв’язував Рогозу із слідчими НАБУ, щоб ці страви зам’яли в суді, а також він був інвестором "Оптимумспецдеталь". На що Ситник наголосив, що пан Шевченко не є працівником чи агентом, він ніяк не пов’язаний з НАБУ.

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Насправді сьогодні політики робили все, аби лише не відповідати на питання про те, як беруть хабарі у майже всіх правоохоронних органах. А сам Луценко намагався виправдовувати ці оборудки в "Укроборонпромі". Мовляв, так треба було, оскільки більше не було де закуповувати ці деталі. Генпрокурор також поскаржився, що ФСБ вже перекрила всі канали поставки цих деталей.

Він також натякнув, що журналісти підробили частину тих листувань, які були оприлюднені у їхньому розслідуванні. Начебто, експертиза встановила, що частина з тих переписок не була в телефонах Рогози та Жукова.

Цією справою буде займатися Державне бюро розслідування. Його очільник Роман Труба заявив, що 12 березня було зареєстровано кримінальне провадження і тепер ДБР з’ясовуватиму факти, що навели журналісти.

Коротко про корупційний скандал в "Укроборонпромі"

• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



• До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.



• До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.