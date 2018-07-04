В среду, 4 июля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О валюте и валютных операциях".

Это Порошенко сделал во время встречи с представителями бизнеса в Киеве.

"Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале", – сказал президент, подписав соответствующий закон.

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"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это – еще один акт экономической свободы и наша общая победа!", – написал Порошенко в своем Twitter-аккаунте.

Підписав Закон «Про валюту і валютні операції». Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога! pic.twitter.com/Hp6mX5kGJR — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях". По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцав инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.



4 июля закон "О валюте и валютных операциях" подписал глава Верховной Рады Андрей Парубий и передал документ на подпись Порошенко.