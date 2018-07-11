Порошенко признался, чего ожидает от встречи Трампа и Путина

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что президент США Дональд Трамп сможет "вернуть на верный путь" своего коллегу из Российской Федерации Владимира Путина во время предстоящей встречи в Хельсинки.

Об этом глава государства заявил в статье для Financial Times, передает пресс-служба администрации президента.

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Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет,

– сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что встреча американского и российского лидеров придется на 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете, "шаге, который стал толчком для Украины на пути к независимости".

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.