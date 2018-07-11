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Порошенко зізнався, чого очікує від зустрічі Трампа і Путіна

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Порошенко прокоментував майбутню зустріч Трампа і Путіна
Порошенко прокоментував майбутню зустріч Трампа і Путіна / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко очікує, що президент США Дональд Трамп зможе "повернути на вірний шлях" свого колегу з Російської Федерації Володимира Путіна під час майбутньої зустрічі у Гельсінкі.

Про це глава держави заявив у статті для Financial Times, передає прес-служба адміністрації Президента.

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Я бажаю пану Трампу успіху у його зусиллях, щоб повернути пана Путіна на вірний шлях. Знаючи його, як я впевнений, що він чекає нашої поразки. Але це не наш варіант, і ніколи ним не буде,
– сказав Порошенко.

Глава держави нагадав, що зустріч американського і російського лідерів припаде на 28-му річницю прийняття українським парламентом Декларації про державний суверенітет, "крок, що став поштовхом для України на шляху до незалежності". 

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Петро Порошенко Новини США
Джерело: 24 Канал
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