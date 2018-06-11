Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Высший антикоррупционный суд должен заработать уже в 2018 году.

Об этом сообщает "Громадское".

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Также Петр Порошенко призвал международных партнеров быстрее определиться с кандидатами в совет международных экспертов при отборе судей вновь созданного суда.

"Прошу в сжатые сроке внести минимум 12 кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы мы могли запустить процесс создания суда", – заявил президент.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.



9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.



Порошенко рассказал, что Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд как только наберется необходимое количество судей, а именно 35 человек.