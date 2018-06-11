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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Порошенко розповів, коли запрацює Антикорупційний суд

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Президент України Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко / Уніан

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Вищий антикорупційний суд має запрацювати вже у 2018 році.

Про це повідомляє "Громадське".

Читайте також: Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд

Також Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів швидше визначитись з кандидатами в раду міжнародних експертів при відборі суддів новоствореного суду.

"Прошу у дуже стислі терміні внести щонайменше 12 кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб ми могли запустити процес створення суду", – заявив президент.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.

Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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