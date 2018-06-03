Порошенко сообщил, когда Украина сказала окончательное "прощай" Советскому союзу

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что после введения безвизового режима со странами Евросоюза Украина сказала окончательное "прощай" Советскому союзу и Российской империи. Как подчеркивает он, теперь весь мир должен узнать об Украине.

Такое заявление Президент Украины сделал во время встречи с украинской общиной в Испании, передает его пресс-служба.

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По его словам, вопрос признания украинских водительских удостоверений в этой стране убрало бы существенную преграду.

"Я тогда вам сказал, что мы обеспечим не только признание украинских удостоверений, а мы добьемся безвиза. Когда украинские граждане, только предъявив биометрический паспорт, могут свободно путешествовать по всей Европе. А сейчас и всем миром, потому что Украину сейчас рады приветствовать и открывают двери уже 117 стран", – отметил политик.

В то же время Порошенко подчеркнул, что украинский паспорт входит в 30-ку самых сильных паспортов мира.

Кроме отмены визового режима, было заключено и Соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписано углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Мы делаем все возможное, чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись к семье европейских народов. Для украинского народа безвиз – это не только право свободно путешествовать. Это окончательное "прощай" Советскому союзу и Российской империи. Весь мир должен узнать и увидеть, какое фантастическое и большое есть государство Украина,

– взвыл гарант.

Кроме того, он убеждает, что его команда ежедневно создает дополнительные поводы для того, чтобы мир узнавал об Украине.

"Так же, как это произошло 26 мая во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов в Киеве. Киев был признан самым гостеприимным и безопасным городом за всю историю проведения подобных событий", – констатировал Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что в ближайшее время между Украиной и Испанией будет подписано двустороннее соглашение о социальном обеспечении, которое поможет снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране.