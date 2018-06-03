Порошенко сповістив, коли Україна сказала остаточне "прощавай" Радянському союзу

Український лідер Петро Порошенко заявив, що після запровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу Україна сказала остаточне "прощавай" Радянському союзу та Російській імперії. Як підкреслює він, тепер весь світ має дізнатися про Україну.

Таку заяву Президент України зробив під час зустрічі з українською громадою у Іспанії, передає його прес-служба.

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За його словами, вирішення питання визнання українських водійських посвідчень у цій країні прибрало б суттєву перешкоду.

"Я тоді вам сказав, що ми забезпечимо не лише визнання українських посвідчень, а ми доб’ємося безвізу. Коли українські громадяни, лише пред’явивши біометричний паспорт, можуть вільно подорожувати всією Європою. А зараз і всім світом, бо Україну зараз раді вітати та відкривають двері вже 117 країн", – зауважив політик.

Водночас Порошенко підкреслив, що український паспорт входить до 30-ки найбільш сильніших паспортів світу.

Крім скасування візового режиму, було укладено і Угоду про асоціацію з ЄС, а також підписано поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Ми Робимо все можливе, щоб український народ і Українська держава якомога швидше повернулися до родини європейських народів. Для українського народу безвіз – це не лише право вільно подорожувати. Це остаточне "прощавай" Радянському союзу та Російській імперії. Весь світ має дізнатися та побачити, якою фантастичною та великою є держава Україна,

– завив гарант.

Крім того, він переконує, що його команда щодня створює додаткові приводи для того, аби світ дізнавався про Україну.

"Так само, як це відбулося 26 травня під час проведення фінальних матчів Ліги Чемпіонів у Києві. Київ було визнано найгостиннішим і найбезпечнішим містом за всю історію проведення подібних подій", – констатував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що найближчим часом між Україною та Іспанією буде підписано двосторонню угоду про соціальне забезпечення, яка допоможе зняти проблемні питання у сфері захисту українців у цій країні.