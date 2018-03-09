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Порошенко так и не возложил цветы к памятнику Шевченко

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Порошенко не возложил цветы к памятнику Шевченко
Порошенко не возложил цветы к памятнику Шевченко / Фото из открытых источников

В пятницу, 9 марта, Президент Украины Петр Порошенко так и не приехал возлагать цветы к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 204-й годовщины со дня рождения поэта. Причиной неприезда президента стали протестующие-сторонники Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Страна".

Отметим, ранее сообщалось о том, что в парк Шевченко, куда должен был прибыть Порошенко, проникли активисты, обойдя стражей порядка с металлоискателями.

Впоследствии подходы к памятнику Шевченко перекрыли сторонники Саакашвили, которые требовали импичмента Порошенко.

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Отмечается, что возложение цветов к монументу было запланировано на 12:00. Из-за этого в Киеве были предприняты беспрецедентные меры безопасности: перекрыты дороги, отменены остановки общественного транспорта и проход по улицам после тщательной проверки.

При этом есть вероятность, что Порошенко приедет возложить цветы после того, как завершится митинг.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко протесты Новости Киева Тарас Шевченко
Источник: 24 Канал
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