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      Порошенко упало удостоверение депутата сразу после вручения: видео

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      Порошенко выпустил из рук удостоверение нардепа
      Порошенко выпустил из рук удостоверение нардепа / eurosolidarity.org

      Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко попал в конфуз во время вручения удостоверения народного депутата Верховной Рады ІХ созыва. Политик выпустил документ из рук и он упал на пол.

      Этот момент удалось снять на видео журналистам 24 канала в кулуарах Рады.

      Читайте также: Какие фракции будут в новой Раде и кто их возглавит: список

      Нардепы Верховной Рады Украины ІХ ​​созыва 29 августа собрались на первое торжественное заседание и приняли присягу. После этого каждый из политиков подписал текст присяги и им выдали удостоверения, нагрудные знаки народного депутата, карточки для голосования, справочные и регистрационные материалы.

      После того, как Порошенко вручили удостоверение депутата, он продемонстрировал его на камеру. Тогда пятый президент хотел выйти из круга представителей СМИ, которые стояли вокруг него. Однако одна из журналисток задела его и Порошенко выпустил документ из рук на пол.

      Лидер "ЕС" поднял удостоверение, а журналисты отметили, что это "на счастье".

      Удостоверение Порошенко упало: смотрите видео

       

      К слову, это не первый инцидент с удостоверениями в новой Верховной Раде. Самовыдвиженцу Сергею Рудыку, который баллотировался в Раду на Черкасщине, отказались выдавать удостоверение народного депутата. Все потому, что политик имеет только временное удостоверение депутата.

      Сам Рудык за это раскритиковал руководителя аппарата парламента и даже вызвал в Раду правоохранителей.

      Как прошло торжественное заседание новой Верховной Рады?
      Работу парламента открыл спикер предыдущего созыва Андрей Парубий минутой молчания в честь памяти погибших защитников Украины. Тогда в сессионном зале традиционно прозвучал гимн Украины.

      После этого на первом торжественном заседании парламента IX созыва 224 новоизбранные народные депутаты приняли присягу. Зачитал ее текст старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе с "Оппозиционным платформы – За жизнь".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Курьезные новости Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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