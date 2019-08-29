15:11
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Порошенку впало посвідчення депутата одразу після вручення: відео

      135
      Порошенко випустив з рук посвідчення нардепа
      Порошенко випустив з рук посвідчення нардепа / eurosolidarity.org

      Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко потрапив у конфуз під час вручення посвідчення народного депутата Верховної Ради ІХ скликання. Політик випустив документ з рук і він впав на підлогу.

      Цей момент вдалося відзняти на відео журналістам 24 каналу у кулуарах Ради.

      Читайте також: Які фракції будуть у новій Раді та хто їх очолить: список

      Нардепи Верховної Ради України ІХ скликання 29 серпня зібралися на перше урочисте засідання та склали присягу. Після цього кожен з політиків підписав текст присяги, після чого йому видали посвідчення, нагрудні знаки народного депутата, картку для голосування та довідкові та реєстраційні матеріали.

      Після того, як Порошенкові вручили посвідчення депутата, він продемонстрував його на камеру. Тоді п'ятий президент хотів вийти з кола представників ЗМІ, які стояли навколо нього. Проте, одна з журналісток зачепила його і Порошенко випустив документ з рук на підлогу. 

      Лідер "ЄС" підняв посвідчення, а журналісти зауважили, що це "на щастя".

      Посвідчення Порошенка впало: дивіться відео

       

      До слова, це не перший інцидент з посвідченнями у новій Верховній Раді. Самовисуванцю Сергію Рудику, який балотувався до Ради на Черкащині, відмовилися видавати посвідчення народного депутата. Усе через те, що політик має лише тимчасове посвідчення депутата.

      Сам Рудик через це розкритикував керівника апарату парламенту та навіть викликав у Раду правоохоронців.

      Як пройшло урочисте засідання нової Верховної Ради?Роботу парламенту відкрив спікер попереднього скликання Андрій Парубій хвилиною мовчання на честь вшанування пам’яті загиблих захисників України. Тоді у сесійній залі традиційно пролунав гімн України.

      Після цього на першому урочистому засіданні парламенту IX скликання 224 новообрані народні депутати склали присягу. Зачитав її текст найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".

       

      blog_ava
      Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція
      сьогодні
      13597
      Теги: Верховна Рада Петро Порошенко Курйозні новини Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного прем'єр-міністра України
      сьогодні , 10:15 Олексій Гончарук – біографія ймовірного прем'єр-міністра України
      16740
      Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      сьогодні , 15:00 Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 366
      Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      28 серпня , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      902
      Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      сьогодні , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 527
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 12:15 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 11759
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук