Порошенку впало посвідчення депутата одразу після вручення: відео

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко потрапив у конфуз під час вручення посвідчення народного депутата Верховної Ради ІХ скликання. Політик випустив документ з рук і він впав на підлогу.

Цей момент вдалося відзняти на відео журналістам 24 каналу у кулуарах Ради.

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Нардепи Верховної Ради України ІХ скликання 29 серпня зібралися на перше урочисте засідання та склали присягу. Після цього кожен з політиків підписав текст присяги, після чого йому видали посвідчення, нагрудні знаки народного депутата, картку для голосування та довідкові та реєстраційні матеріали.

Після того, як Порошенкові вручили посвідчення депутата, він продемонстрував його на камеру. Тоді п'ятий президент хотів вийти з кола представників ЗМІ, які стояли навколо нього. Проте, одна з журналісток зачепила його і Порошенко випустив документ з рук на підлогу.

Лідер "ЄС" підняв посвідчення, а журналісти зауважили, що це "на щастя".

Посвідчення Порошенка впало: дивіться відео

До слова, це не перший інцидент з посвідченнями у новій Верховній Раді. Самовисуванцю Сергію Рудику, який балотувався до Ради на Черкащині, відмовилися видавати посвідчення народного депутата. Усе через те, що політик має лише тимчасове посвідчення депутата.

Сам Рудик через це розкритикував керівника апарату парламенту та навіть викликав у Раду правоохоронців.

Як пройшло урочисте засідання нової Верховної Ради?Роботу парламенту відкрив спікер попереднього скликання Андрій Парубій хвилиною мовчання на честь вшанування пам’яті загиблих захисників України. Тоді у сесійній залі традиційно пролунав гімн України.



Після цього на першому урочистому засіданні парламенту IX скликання 224 новообрані народні депутати склали присягу. Зачитав її текст найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".