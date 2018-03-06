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Порошенко ввел санкции против 4 банков с российским капиталом

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Порошенко подписал указ о санкциях против банков с российским капиталом
Порошенко подписал указ о санкциях против банков с российским капиталом / Пресс-служба Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против 4 банков с российским капиталом.

Указом 57/2018 Порошенко ввел в действие решение СНБО от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", сообщает пресс-служба главы государства.

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Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк",
– говорится в сообщении на сайте президента.

В пресс-службе Порошенко отмечают, что решение было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" и в поддержку предложения Национального банка Украины.

Контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

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"Согласно документу, Кабинет Министров Украины вместе с НБУ должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных этим решением", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Украины Санкции Новости России Авто 24 СНБО Банки
Источник: 24 Канал
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