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Порошенко ввів санкції проти 4 банків з російським капіталом

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Порошенко підписав указ про санкції проти банків з російським капіталом
Порошенко підписав указ про санкції проти банків з російським капіталом / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення санкцій проти 4 банків з російським капіталом.

Указом № 57/2018 Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 1 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", інформує прес-служба глави держави.

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Відповідні заходи застосовуються до юридичних осіб строком на один рік. Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб застосовуються до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", ВАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ВАТ "ВТБ Банк" і ВАТ "БМ Банк",
– йдеться у повідомленні на сайті президента.

У прес-службі Порошенка зазначають, що рішення було ухвалене відповідно до статті 5 закону України "Про санкції" і на підтримку пропозиції Національного банку України.

Контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

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"Згідно з документом, Кабінет міністрів України разом з НБУ повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених цим рішенням", – зазначено в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини Росії Петро Порошенко РНБО Банки
Джерело: 24 Канал
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