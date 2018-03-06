Порошенко ввів санкції проти 4 банків з російським капіталом

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення санкцій проти 4 банків з російським капіталом.

Указом № 57/2018 Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 1 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", інформує прес-служба глави держави.

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Президент затвердив санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі Україниhttps://t.co/8vy0YHuyq5 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 6 березня 2018 р.

Відповідні заходи застосовуються до юридичних осіб строком на один рік. Санкції у вигляді запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб застосовуються до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", ВАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ВАТ "ВТБ Банк" і ВАТ "БМ Банк",

– йдеться у повідомленні на сайті президента.

У прес-службі Порошенка зазначають, що рішення було ухвалене відповідно до статті 5 закону України "Про санкції" і на підтримку пропозиції Національного банку України.

Затвердив санкції проти чотирьох російських банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України pic.twitter.com/WIZo4541gB — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 березня 2018 р.

Контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

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"Згідно з документом, Кабінет міністрів України разом з НБУ повинні забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених цим рішенням", – зазначено в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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