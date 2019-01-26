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      Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО относительно военного положения

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      Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном положении
      Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном положении / 24 канал

      Президент Петр Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО "Об итогах введения военного положения в Украине".

      Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

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      Известно, что контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

      Военное положение в нескольких украинских регионах длилось 30 дней: с 26 ноября по 26 декабря. За это время Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, а также запретила въезжать на территорию временно оккупированного Крыма иностранцам.

      області воєнний стан
      Области, в которых длилось военное положение: инфографика

      Военное положение было введено в 10 областях Украины, граничащих с государством-агрессором, частью Приднестровья, а также имеющиз выход к морям.

      Его ввели после акта открытой агрессии России вблизи Керченского пролива 25 ноября. Тогда пограничники РФ открыли огонь по украинским военных кораблям и взяли в плен 24 украинских моряков, которые находились на судах.

      Что такое военное положение: видео

       

      Теги: СНБО Петр Порошенко Военное положение в Украине Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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