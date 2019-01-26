Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО щодо воєнного стану

Президент Петро Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні".

Про це інформує прес-служба адміністрації президента.

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Відомо, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Воєнний стан в декількох українських регіонах тривав 30 днів: з 26 листопада по 26 грудня. За цей час Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років, а також заборонила в'їжджати на територію тимчасово окупованого Криму іноземцям.



Області, в яких тривав воєнний стан: інфографіка



Воєнний стан був введений у 10 областях України, які межують із державою-агресором, частиною Придністров'я, а також мають вихід до морів.

Його запровадили після акту відкритої агресії Росії поблизу Керченської протоки 25 листопада. Тоді прикордонники РФ відкрили вогонь по українських військових кораблях та взяли у полон 24 українських моряків, які перебували на суднах.

Що таке воєнний стан: відео