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      Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО щодо воєнного стану

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      Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО про воєнний стан
      Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО про воєнний стан / 24 канал

      Президент Петро Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО "Щодо підсумків введення воєнного стану в Україні".

      Про це інформує прес-служба адміністрації президента.

      Читайте також: Під час воєнного стану в Україні суттєво поменшало злочинів, – Турчинов

      Відомо, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

      Воєнний стан в декількох українських регіонах тривав 30 днів: з 26 листопада по 26 грудня. За цей час Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років, а також заборонила в'їжджати на територію тимчасово окупованого Криму іноземцям.

      області воєнний стан
      Області, в яких тривав воєнний стан: інфографіка

      Воєнний стан був введений у 10 областях України, які межують із державою-агресором, частиною Придністров'я, а також мають вихід до морів.

      Його запровадили після акту відкритої агресії Росії поблизу Керченської протоки 25 листопада. Тоді прикордонники РФ відкрили вогонь по українських військових кораблях та взяли у полон 24 українських моряків, які перебували на суднах.

      Що таке воєнний стан: відео

       

      Теги: Новини політики Новини України Воєнний стан в Україні Петро Порошенко РНБО
      Джерело: 24 Канал
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