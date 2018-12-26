Під час воєнного стану в Україні суттєво поменшало злочинів, – Турчинов

У тих 10 областях України, де раніше на місяць було введено воєнний стан, кількість скоєних правопорушень і злочинів, зокрема, важких, скоротилася в середньому на 30%. За цей час у відповідних регіонах також вилучили велику кількість незареєстрованої зброї і вибухових пристроїв.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, введення воєнного стану дозволило оцінити, наскільки Україна готова мобілізувати всі свої ресурси – військові, економічні, людські, щоб протидіяти повномасштабній військової агресії.

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Секретар РНБО додав, що під час перевірки готовності до роботи в особливих умовах Збройних сил та всієї виконавчої вертикалі – від Кабміну до місцевих адміністрацій – "було також виявлено низку недоліків, які, згідно з рішенням РНБО України, повинні бути терміново виправлені".

Зокрема, йдеться про усунення проблемних моментів та внесення необхідних змін до законодавчих та інших нормативних актів у сфері мобілізаційної підготовки, цивільної та територіальної оборони, та реалізації інших заходів, передбачених правовим режимом воєнного стану,

– сказав Турчинов.

РНБО визнала задовільним стан виконання органами виконавчої влади та іншими державними органами завдань, визначених указом президента "Про введення воєнного стану в Україні" та Планом першочергових заходів.

Нагадаємо, 26 грудня о 14:00 у 10 областях України припинив діяти режим воєнного стану, який тривав 30 днів.

Чому Україна запроваджувала воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.