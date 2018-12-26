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      "ЗСУ готові до нападу РФ на Україну": Муженко озвучив підсумки воєнного стану

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      Муженко розповів про підсумки воєнного стану в Україні
      Муженко розповів про підсумки воєнного стану в Україні / Фото з відкритих джерел

      Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко представив на засіданні РНБО попередні висновки за підсумками запровадженого на 30 днів режиму воєнного стану у десяти областях країни.

      Про це Муженко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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      Перше – Генеральний штаб спроможний розгорнути міжвидові угрупування військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії. Друге – ЗСУ готові, в короткий термін, суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів за рахунок професійного та мотивованого оперативного резерву,
      – заявив він.

      За його словами, Генштаб також провів масштабні організаційні та навчальні заходи з оборони України. Участь у таких зборах взяли 30 тисяч резервістів, які поновили свої військові навички.

      "Третє – проведено комплексні навчання бригад територіальної оборони і налагоджено практичну взаємодію з органами державної влади та іншими складовими сил оборони країни", – додав Муженко.

       

      Нагадаємо, 26 грудня о 14:00 в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 діб з 14:00 26 листопада у зв'язку з агресією Кремля на Азові.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Збройні сили України Воєнний стан в Україні Віктор Муженко
      Джерело: 24 Канал
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