"ВСУ готовы к нападению РФ на Украину": Муженко озвучил итоги военного положения

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко представил на заседании СНБО предварительные выводы по итогам внедренного на 30 дней режима военного состояния в десяти областях страны.

Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook.

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Первое – Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе – ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва,

– заявил он.

По его словам, Генштаб также провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне Украины. Участие в таких собраниях приняли 30 тысяч резервистов, которые обновили свои военные навыки.

"Третье – проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны", – добавил Муженко.

Напомним, 26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Его ввели сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в связи с агрессией Кремля на Азове.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполяю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.