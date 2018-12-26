Во время военного положения в Украине существенно снизилось количество преступлений, – Турчинов

В тех 10 областях Украины, где ранее на месяц было введено военное положение, количество совершенных правонарушений и преступлений, в частности, тяжелых, сократилось в среднем на 30%. За это время в соответствующих регионах также изъяли большое количество незарегистрированного оружия и взрывных устройств.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, введение военного положения позволило оценить, насколько Украина готова мобилизовать все свои ресурсы – военные, экономические, человеческие, чтобы противодействовать полномасштабной военной агрессии.

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Секретарь СНБО добавил, что во время проверки готовности к работе в особых условиях Вооруженных сил и всей исполнительной вертикали – от Кабмина до местных администраций – "было также выявлен ряд недостатков, которые, согласно решению СНБО Украины, должны быть срочно исправлены".

В частности, речь идет об устранении проблемных моментов и внесения необходимых изменений в законодательных и иных нормативных актах в сфере мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, и реализации других мер, предусмотренных правовым режимом военного положения,

– сказал Турчинов.

СНБО признал удовлетворительным состояние выполнения органами исполнительной власти и другими государственными органами задач, определенных указом президента "О введении военного положения в Украине" и Планом первоочередных мероприятий.

Напомним, 26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины прекратил действовать режим военного положения, который длился 30 дней.

Почему Украина вводила военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.