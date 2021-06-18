За полтора часа он остановился у причала морвокзала. Также впоследствии пришвартовался фрегат Нидерландов HNMLS Eversten F805. На причале суда встретил небольшой оркестр украинских ВМС.
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Какое британское судно прибыло
Британский эсминец Defender D36 в Одессу прибыл впервые. Однако такие же эсминцы типа 45 уже гостили там в 2017 и 2019.
Прибытие кораблей НАТО в Одессу / Фото "Думская"
Основное о Defender D36
Он вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Его длина достигает 152 метров, а ширина – 21. Скорость судна – более 30 узлов (примерно 56 километров в час).
Какое у него оснащение
- Артиллерийская 114-миллиметровая установка Mark 8 Mod.
- Артиллерийская 20-миллиметровая зенитная пара Mark 15 Phalanx
- Два 30-миллиметровых артиллерийских "Эрликона".
- 4 двойных пусковых установки противокорабельных ракет "Гарпун"
- 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30".
- В ангаре два вертолета "Линкс" или один "Мерлин".
"Британец" Defender D36 входит в морвокзал Одессы: видео "Думская"
Что известно о нидерландском корабле
Этот Eversten в 2019 году уже заходил в наш регион. Но тогда он гостил в Трабзоне, Поти и Констанце. Этот корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года.
Характеристики Eversten F805
- Он имеет протяженность 144 метра.
- Его ширина – 9 метров.
- Количество экипажа обычно – более 200 человек.
- Скорость судна более 28 узлов (примерно 52 километра в час).
Какая артиллерия у нидерландского судна
- 127-миллиметровая пушка главного калибра "Oтобреда" МК100
- 7-ствольная 30-миллиметровая артустановка "Голкипер"
- 2 "Эрликона",
- пулеметы "Браунинг".
Ракетное оснащение и другие его "прелести"
- 8 противокорабельных ракет "Гарпун"
- 40 пусковых установок вертикального старта MК41 для ЗУР "Стандард" SM2
- "Си Спарроу" RIM-7Р (4 ячейки).
- 2 двухтрубные 324-миллиметровые торпедные аппараты MК32 (для торпед Mк46).
- В ангаре вертолет NH-90.
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Нидерландский Eversten F805 входит в Одессу: видео "Думская"
Где были корабли раньше
Эти суда входят в эскорт новейшего британского авианосца "Куин Элизабет". Он недавно вышел в кругосветный поход.
Незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским кораблем. А именно эсминцем USS Laboon DDG58.
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