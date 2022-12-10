Подросток со взрослым взглядом: история херсонца Глеба, чье фото облетело сеть

Херсонский парень Глеб стал известен во всем мире благодаря случайным фото на центральной площади города. Его портрет на фоне людей стал символом детства, которое украли оккупанты у миллионов украинских детей.

Украина всегда будет помнить, как Вооруженные Силы героически освобождали Херсон от русских захватчиков и заставили оккупантов бежать. На следующий день после зачистки города зарубежный фотограф сделал случайное фото 13-летнего херсонца Глеба, поражающего проницательным взглядом парня.

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Веселый в жизни – серьезный на фото

Уже легендарное фото было сделано на площади Свободы 12 ноября. Удалось зафиксировать этот момент венгерскому фотографу Андрасу Хайду. После его публикации Глеба начали называть "ребенок, который видел все" и даже "Залужным в детстве".

Фото Глеба из Херсона, облетевшее весь мир / Автор Андрас Д. Хайду

На самом деле в жизни подросток очень активный, дружелюбный и веселый, но оккупация, очевидно, сказалась на нем. Мать Глеба отмечает, что сидеть дома в целях безопасности было для мальчика настоящим испытанием.

Он у меня свободолюбив, ему бы побегать с друзьями. До полномасштабной войны они спокойно передвигались. Не было никаких запретов,

– сказала женщина.



13-летний херсонец Глеб, похожий на Залужного / Фото из соцсетей

Кроме того, в интервью журналистам парень поделился, как узнал, что его родной город освободили. Сначала он даже не поверил этому факту, думая, что очередная провокация россиян.

Говорят, что люди вышли с флагом Украины. Цепляют флаг Украины на здание кинотеатра Украины. Все здесь гуляют. Я не сильно думал, что это верно. Я думал, что военные хотят убить людей,

– сказал он.

Напомним также, что недавно пользователи сети распространяли щемящее фото, на котором изображен дедушка с котёнком. Многие подумали, что этот кадр был сделан во время полномасштабного вторжения, однако на самом деле это не так. Аналитики объяснили, кто изображен на фотографии и почему следует проверять информацию.