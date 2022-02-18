Порывы ветра, дождь и мокрый снег: погода в Украине 19 февраля

Погода в Украине в субботу, 19 февраля, будет дождливой, но теплой. В частности, на юге и в Крыму температура воздуха прогреется до +11 градусов.

В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Насладиться солнцем смогут только жители Юга, Востока и Крыма.

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Средняя дневная температура составит + 7...+9 градусов. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется лишь до +4...+6 градусов.

В Киеве синоптики обещают + 6...+8 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Наталка Диденко рассказала о капризах погоды. По словам синоптика, суббота 19 февраля в Украине будет очень ветреной.

Все будет не столь эпично, как в фильмах про полярников. В то же время порывы местами могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

19-го февраля дождь, местами с мокрым снегом ожидается в западных, северных областях, местами в Центре и вечером может достичь Харьковщины,

– подчеркнула Диденко.

Погода в городах Украины 19 февраля

Ужгород – +7...+9

Львов – + 7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – + 6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – + 6...+8

Житомир – + 6...+8

Винница – + 6...+8

Одесса – + 8...+10

Николаев – + 9...+11

Херсон – + 9...+11

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 5...+7

Днепр – + 6...+8

Запорожье – + 8...+10

Донецк – + 6...+8

Луганск – + 6...+8

Харьков – + 6...+8

Киев – + 6...+8

Прогноз погоды на 19 февраля / Фото Укргидрометцентра