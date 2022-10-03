Поселок Боровая в Харьковской области – под контролем ВСУ: показываем на карте
3 октября 2022 , 16:03Читати новину українською
Источник:Боровский поселковый совет
Поселок Боровая в Харьковской области уже взяли под контроль Вооруженные Силы Украины. Местные власти сообщили, что наши военные зачищают территорию.
Соответствующую информацию сообщили в Боровском поселковом совете.
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ВСУ освободили поселок Боровая
Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ,
– говорят в поселковом совете.
Также наши военные показали видео, на котором украинцы держат в руках украинский флаг, проезжая через село.
Наш флаг уже развевается над поселком Боровая: смотрите видео
Поселок Боровая расположен в Изюмском районе Харьковской области.
Где находится Боровая: смотрите на карте