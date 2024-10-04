В Луганской области сгорел целый поселок, оккупированный уже более 10 лет

В Луганской области огнем уничтожен оккупированный россиянами поселок Устиновка. Все из-за бездействия оккупационных властей и пожарных.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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В Луганской области сгорел поселок Устиновка

Лысогор написал в своем телеграм-канале, что из-за бездействия оккупационных властей и пожарных так называемой "ЛНР" огнем уничтожен еще один поселок – Устиновка Должанской общины.

Он указал, что за более 10 лет оккупации жители села не видели ни одной единицы специальной техники, которая бы выполняла превентивные меры. Они также не наблюдали приезда спасателей, когда пылали дома.

О сожженных селах захватчики не упоминают в собственных СМИ – не пишут о сгоревшем Христофорово, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии,

– говорится в сообщении Лысогора.