Что делать после получения повестки: главные шаги

Общая мобилизация в стране будет продолжаться до конца военного положения. Однако получение повестки не обязательно означает призыв на службу.

Что делать, если вам вручили повестку, рассказали юристы эксклюзивно 24 каналу. Прежде всего, по их словам, необходимо подробно проверить информацию, указанную в ней.

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Алгоритм действий после получения повестки

Адвокат Лидия Карплюк отмечает, что человек, которому вручили повестку, должен явиться в определенные сроки в военкомат.

Что следует иметь с собой:

документ, удостоверяющий личность;

военный билет (или другой имеющийся военно-учетный документ);

любые документы, которые могут стать основанием для отсрочки призыва. Речь идет об удостоверениях, касающихся обучения, семейного положения или состояния здоровья.

Обратите внимание, что такой визит в военкомат не обязательно означает немедленный призыв на службу.

Это может быть всего лишь уточнение или уяснение учетных данных личности,

– отмечает адвокат.

Перед тем, как подписать повестку, необходимо тщательно просмотреть ее текст и убедиться, что она заполнена. Адвокат Катерина Анищенко подчеркивает, что важно при этом не паниковать, ведь можно не заметить что-то важное.

В повестке должно быть указано:

фамилия, имя и отчество лица, которому его вручают, год рождения и адрес;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;

название органа, обязательная печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

Важно то, чтобы повестка обязательно была вручена лично и подписана тем, кто ее получает. То есть, в случае отсутствия сообщения (повестки), обязанности явиться в военкомат не возникает. Что касается вызовов по телефону, то такой вызов законом не предусмотрен,

– замечает Анищенко.

Если повестка заполнена неправильно, то не следует сразу ее подписывать. Перед подписью следует указать выявленные нарушения.

Отдельного поля для этого в повестке нет, но, говорит адвокат, можно сделать надпись на свободном месте. После этого поставить дату и подпись.

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Что делать военнообязанным, еще не получившим повестку

В Украине призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Однако стоит отметить, что не все военнообязанные уже получили повестки.

Опытные бойцы, которым пока не пришло уведомление о мобилизации, могут обратиться в районные территориальные центры комплектования. Заметим, что на фронт отправляют только подготовленных воинов, так что если у вас нет опыта, нужно будет пройти специальную подготовку.

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