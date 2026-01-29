Не на фронте: нардеп ответил, где сейчас может быть Андрей Ермак

НАБУ и САП обратились в Интерпол, чтобы объявить в розыск фигурантов дела "Мидас". После побега части подозреваемых снова заговорили о том, где сейчас может быть Андрей Ермак и действительно ли он ушел в армию.

Народный депутат Ярослав Железняк в эфире 24 Канала прокомментировал, был ли Ермак в рядах Вооруженных Сил Украины, и что может означать это решение. Также он намекнул, где экс-чиновник может быть сейчас, и почему эта история только набирает обороты.

Где сейчас Андрей Ермак?

После обысков у Андрея Ермака, которые подтвердили НАБУ и САП, а также его дальнейшего освобождения, появилось много вопросов о том, чем он занимается сейчас.

Относительно нашего великого дипломата и мага Андрея Ермака. Мне кажется, что его еще ждет точно наполненное различными событиями антикоррупционного характера будущее,

– сказал нардеп.

Ярослав Железняк напомнил, что после отставки обсуждали заявления о возможном походе Ермака на фронт.

Напомним: Увольнение Ермака произошло на фоне обысков НАБУ и САП, которые 28 ноября провели следственные действия в доме и кабинете руководителя Офиса президента. Антикоррупционные органы подтвердили обыски в рамках расследования, однако подозрение никому не объявили. Сам Ермак заявил о полном содействии следствию, а президент Владимир Зеленский ранее давал понять, что не планировал его увольнять.

Также публично появилась тема о возобновлении им права на адвокатскую деятельность. Нардеп отметил, что проверял информацию через официальные каналы.

На фронт он не пошел. Это официальный ответ Минобороны. Не обращался ни сам, ни ТЦК к нему,

– отметил он.

Полученный ответ не подтверждает участия Ермака в военных структурах. Он уточнил, что, по его словам, экс-глава Офиса президента не находится в составе Вооруженных Сил Украины или других формирований. В то же время нардеп иронично описал версию, которую, как утверждал, слышал от источников, объясняя, где Ермак может быть сейчас.

По данным наших источников, он на отдельном фронте. Охраняет границу между лесами Конча Заспы и резиденцией президента,

– сказал он.

Железняк также прокомментировал историю с адвокатским статусом Ермака и назвал это чисто процедурным шагом, связанным с его предыдущей профессией, он был адвокатом с 1995 года. Он добавил, что возвращение к адвокатской практике само по себе не дает никаких гарантий и не может быть подготовкой к подозрению.

Он может готовиться любым образом, но это ему никак сильно не поможет. Это не влияет на процесс,

– подытожил он.

По его словам, такие действия не определяют, будут ли в будущем какие-то процессуальные решения по Ермаку.

Что известно об увольнении Андрея Ермака: