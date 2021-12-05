Пошел в соседний поселок: на Николаевщине нашли мертвого 9-летнего мальчика

На Николаевщине правоохранители и местные жители всю ночь 5 декабря искали пропавшего 9-летнего мальчика. К сожалению, утром ребенка нашли мертвым.

Правоохранители подозревают, что ребенка могли убить

Сообщение полицейским поступило 4 декабря. Родители заявили, что их 9-летний сын пропал.

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Они рассказали, что мальчик ушел из дома в село Кривое Озеро, однако пропал.

Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. Стражи порядка вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы,

– рассказали в МВД.

Утром мальчика таки нашли, однако мертвого. Как случилась трагедия, правоохранители пока не сообщают. Тело отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В полиции открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

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