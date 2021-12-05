Пошел в соседний поселок: на Николаевщине нашли мертвого 9-летнего мальчика
Источник:телеграм МВД Украины
На Николаевщине правоохранители и местные жители всю ночь 5 декабря искали пропавшего 9-летнего мальчика. К сожалению, утром ребенка нашли мертвым.
Правоохранители подозревают, что ребенка могли убить
Сообщение полицейским поступило 4 декабря. Родители заявили, что их 9-летний сын пропал.
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Они рассказали, что мальчик ушел из дома в село Кривое Озеро, однако пропал.
Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. Стражи порядка вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы,
– рассказали в МВД.
Утром мальчика таки нашли, однако мертвого. Как случилась трагедия, правоохранители пока не сообщают. Тело отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
В полиции открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
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