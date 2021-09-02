Пошел за грибами и исчез: на Буковине 9 дней ищут мужчину
Источник:АСС
В Черновицкой области уже в течение 9 дней ищут 60-летнего мужчину, который исчез во время похода за грибами. По факту исчезновения мужчины полиция начала уголовное производство.
Поиски грибника активно продолжают спасатели и правоохранители. По состоянию на утро 2 сентября успехов у них, к сожалению, нет.
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Решение о прекращении поиска не принимали
В полиции Черновицкой области говорят, что решение по поводу прекращения поисковых работ пока не принимали. Поиски проходят в лесах на Вижниччине, обследуют также овраги и балки. На это бросили около 70 сотрудников ГСЧС.
Правоохранители тем временем открыли уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "пропажи без вести". В полиции уверяют, что поиски грибника будут продолжаться до тех пор, пока его не найдут.
Смотрите фото поисковой операции / Фото ГСЧС:
На Сумщине отыскали мальчика, пропавшего в лесу
Отметим, что ранее на Сумщине 6-летний мальчик потерялся в лесу. Ребенка искали сутки и обнаружили в 4 километрах от того места, где он скрылся.
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Мальчика искали около сотни спасателей, нацгвардейцы, волонтеры и местные жители. До того как сообщить ГСЧС, родители в течение 3 часов пробовали отыскать сына сами.