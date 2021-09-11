Пощечина Макрону: мужчина, ударивший президента Франции по лицу, вышел из тюрьмы
11 сентября 2021 , 14:28Читати новину українською
Источник:France Bleu
Дэмиана Тарела, который дал пощечину Эммануэлю Макрону, освободили из тюрьмы в городе Валенс. Француз находился за решеткой в течение трех месяцев.
Мужчина покинул территорию исправительного учреждения 11 сентября. Его отправили домой около 7 утра, за два часа до запланированного времени.
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Дамиана Тарела отпустили быстрее, чтобы избежать собрания его родственников и сторонников, которые могли прийти в тюрьму и приветствовать своего героя.
- Таким образом власти смогли избежать распространения информации, фото и видео по телевидению и в социальных сетях.
Стоит отметить, что француза приговорили к 18 месяцам, но за решеткой он должен был провести всего 4 месяца. Однако отпустили мужчину после 3 месяцев заключения.Обратите внимание! Еще в июне Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать значимость инцидента. По его словам, этот случай был единичным и он не должен отвлекать от действительно важных проблем.
Что известно о мужчине, который дал пощечину Макрону
- Дамиан Тарел является поклонником средневековых сражений. Он создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств.
- Во время дерзкого нападения на французского президента мужчина выкрикнул известный лозунг ультраправых: "Долой Макронизм".
- Один из товарищей злоумышленника, которого также задержали, рассказал журналистам, что был шокирован поступком своего друга.