Пощечина Макрону: мужчина, ударивший президента Франции по лицу, вышел из тюрьмы

Дэмиана Тарела, который дал пощечину Эммануэлю Макрону, освободили из тюрьмы в городе Валенс. Француз находился за решеткой в течение трех месяцев.

Мужчина покинул территорию исправительного учреждения 11 сентября. Его отправили домой около 7 утра, за два часа до запланированного времени.

Читайте также Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время рабочего визита: видео

Дамиана Тарела отпустили быстрее, чтобы избежать собрания его родственников и сторонников, которые могли прийти в тюрьму и приветствовать своего героя.

Таким образом власти смогли избежать распространения информации, фото и видео по телевидению и в социальных сетях.

Стоит отметить, что француза приговорили к 18 месяцам, но за решеткой он должен был провести всего 4 месяца. Однако отпустили мужчину после 3 месяцев заключения.

Что известно о мужчине, который дал пощечину Макрону

Дамиан Тарел является поклонником средневековых сражений. Он создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств.

Во время дерзкого нападения на французского президента мужчина выкрикнул известный лозунг ультраправых: "Долой Макронизм".

Один из товарищей злоумышленника, которого также задержали, рассказал журналистам, что был шокирован поступком своего друга.

Еще в июне Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать значимость инцидента. По его словам, этот случай был единичным и он не должен отвлекать от действительно важных проблем.