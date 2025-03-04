Трамп назвал Трюдо "губернатором" и пригрозил новыми тарифами

Дональд Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин в ответ на возможные пошлины на американские товары, предложенные правительством Трюдо. Президент США заявил, что взаимная пошлина вырастет на такую же сумму, если Канада введет новые таможенные ограничения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа. Президент США пригрозил Канаде введением новых пошлин в случае введения пошлин на американские товары со стороны Канады.

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Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин

На своей странице в Truth Social Трамп обозвал Трюдо "губернатором".

Пожалуйста, объясните губернатору Трюдо из Канады, что когда он вводит соответствующую пошлину на США, наша взаимная пошлина немедленно вырастет на такую же сумму,

– написал он.

Это заявление стало реакцией на возможные новые таможенные меры со стороны Канады, что могут повлиять на торговые отношения между двумя странами.

К слову, Трамп ввел новые пошлины на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и удвоил тарифы на китайские товары до 20%, что вызвало торговые конфликты с тремя главными партнерами США.

Экономические эксперты предупреждают, что новые пошлины могут привести к рецессии, потери рабочих мест и повышение расходов для потребителей, а также негативно повлиять на финансовые рынки.